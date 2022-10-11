Девушка пыталась уйти из обувного магазина на юго-западе Москвы в краденых кроссовках

В Москве девушка пыталась уйти из обувного магазина в краденых кроссовках. Фото: кадр из видео

В Москве сотрудники Росгвардии задержали девушку, которая пыталась украсть пару кроссовок из обувного магазина на Новоясеневском проспекте. 27-летнюю злоумышленницу передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе федерального органа.

После того как информация о краже поступила в ведомство, правоохранители отправились на место происшествия. Они заметили убегающую от охранников девушку. Росгвардейцам удалось поймать воровку, ей оказалась 27-летняя уроженка Ленинградской области.

Выяснилось, что злоумышленника пришла в сетевой магазин, примерила кроссовки со стеллажа и решила уйти в новой паре. Вместо них она оставила в торговом зале свою поношенную обувь. На выходе из обувного магазина девушку пытались остановить продавцы-консультанты, а затем охранники торговой точки.

Сейчас правонарушительница находится в отделе полиции.

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