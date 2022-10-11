"Золотая осень" продлится в Московском регионе до 17 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наслаждаться последними погожими деньками в Москве и Московской области жителям предстоит до конца текущей недели, то есть до 16 октября. Впереди ещё пять дней комфортной погоды, а затем регион накроют дожди, и начнётся переход к поздней осени. Об этом сообщает синоптик Александр Шувалов.

По мнению Шувалова, до воскресенья 16 октября ни атмосферное давление, ни осадки не пробьются к Москве. Однако начиная со среды, 12 октября, солнце уже перестанет радовать москвичей, и погода будет довольно пасмурной. Дневная температура, в среднем, будет составлять порядка +10 градусов, а ночью приблизится к нулевой отметке, но не пересечёт её.

Согласно прогнозу, циклоны пройдут к Москве только в начале следующей недели, принеся с собой похолодание и обильные дожди. Сперва они захлестнут Калининград, 16 октября, а на следующий день дойдут уже и до столицы России и Подмосковья.

Ранее KP.RU сообщал о том что, согласно прогнозу Гидрометцентра, 11 октября температура воздуха в Москве днём составит около +13 градусов, а в ночь с 11 на 12 октября может даже опуститься до -1 градуса по Цельсию.