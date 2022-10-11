Власти Москвы подали в суд на основателя «Лукойла» Вагита Алекперова за самовольное расширение дома

Власти Москвы подали в суд на основателя «Лукойла» Вагита Алекперова за самовольное расширение площади дома. Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Департамент городского имущества Москвы подал в суд на основателя и экс-совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова за незаконного расширение площади пентхауса, расположенного в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

«В суд поступил иск департамента городского имущества Москвы к Алекперову В. Ю. из-за спора, связанного с самовольной постройкой», — отметили в пресс-службе госоргана. Уточняется, что заседание по иску состоится 16 ноября 2022 года.

По словам истца, ответчик начал возводить пристройку на крыше многоэтажного дома в центре Москвы. В столичном департаменте полагают, что такие работы несут угрозу для пешеходов. Они требуют прекратить строительство на данном участке. В случае неисполнения обязанностей московские власти намерены самостоятельно освободить территорию от незаконного сооружения.

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