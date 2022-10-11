Мужчина во время конфликта зарезал знакомого на юго-востоке Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

Столичные правоохранители на территории Иркутска задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на юго-востоке Москвы. Ему предъявили обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным ведомства, днем 30 сентября 2022 года в квартире жилого дома на Окской улице обнаружили труп 30-летнего мужчины с колото-резаными ранениями в области жизненно важных органов. Подозреваемого в убийстве задержали. С ним проводят необходимые следственные действия.

Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ранил потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что «черные риелторы» пойдут под суд в Подмосковье за отравление москвича из-за квартиры за 14,5 млн рублей. Они обманом заставили жертву пописать завещание, затем напоили мужчину пивом с наркотиками и вывезли на остановку у деревни Никульское. Вскоре прохожие обнаружили его труп.