Собянин утвердил среднесрочный прогноз социально-экономического развития Москвы

Несмотря на давление западных санкций, Москве удалось сохранить высокую инвестиционную активность. Фото: Сергей Киселев/Агентство городских новостей «Москва».

Обрабатывающая промышленность и сектор услуг являются основой устойчивости экономики Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Правительство столицы 11 октября утвердило прогноз социально-экономического развития столицы на три года.

«Прогноз на 2023-2025 годы содержит анализ основных факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие Москвы, и оценку динамики основных показателей развития экономики и социальной сферы», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

К началу 2022 года экономике Москвы удалось успешно восстановиться после последствий пандемии коронавируса. По словам экспертов, объемы валового регионального продукта, промышленного производства и инвестиций выросли, полностью компенсировав спад 2020 года. Более того, экономические показатели даже превзошли уровень доковидного 2019 года. Однако весной 2022 года столичная экономика столкнулась с мощным прессингом западных санкций. На работе предприятий Москвы также сильно сказывается разрыв сложившихся торговых и кооперационных цепочек вместе с ужесточением денежно-кредитной политики.

«В этих условиях правительством Москвы совместно с федеральными органами власти были оперативно приняты решения, направленные на обеспечение устойчивости и адаптацию экономики к изменившимся условиям функционирования, а также поддержку граждан. В пакет антикризисных мер правительства Москвы вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и многое другое на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. В результате уже в конце II - начале III квартала 2022 года начала формироваться тенденция к стабилизации ситуации и возврату на траекторию экономического роста», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Основой стабильности экономики столицы остаются обрабатывающая промышленность и сектор услуг, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса. По прогнозам аналитиков, среднегодовой рост ВРП в 2023-2025 годах составит 2,8-3,3%.

Несмотря на давление западных санкций, Москве удалось сохранить высокую инвестиционную активность. Ожидается, что в конце 2022 года объем инвестиций в основной капитал достигнет 5,3 триллионов рублей. В 2023-2025 годах эксперты предсказывают рост инвестиций на 7,2%-7,9% в год.

Ранее вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что реализация девелоперских проектов в Москве продолжается, несмотря на влияние зарубежных санкции и экономические сложности. С начала 2022 года столичные власти одобрили строительство более 17,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Стабильный интерес застройщиков к новым проектам объясняется их высокой доходностью, а также условиями, созданными для работы девелоперов. Речь идет о мерах поддержки, разработанных правительством Москвы для застройщиков.