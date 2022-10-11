Здание МИА «Россия сегодня» в центре Москвы эвакуировали Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве объявили эвакуацию в здании МИА «России сегодня», расположенном на Зубовском бульваре в центре столицы, сообщает ТАСС.

По данным источника, людям, находящимся в здании, порекомендовали покинуть помещение и выдали газодымозащитные комплекты. При этом причина эвакуации не уточняется.

Ранее KP.RU сообщал, что интерактивный музейный комплекс «Буран» на ВДНХ в Москве эвакуировали после анонимного сообщения от минеров во вторник, 11 октября. Из здания на проспекте Мира вывели около полусотни человек. Однако позднее представители ВНДХ опровергли информацию о «минировании» «Бурана». Музейный комплекс работает в штатном режиме с 11:00 до 20:00 по московскому времени.

Кроме того, 28 сентября в Москве задержали пьяного мужчину, который сообщил о минировании метро. Полицейские оперативно обследовали станции и никаких угроз не обнаружили.