Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2022 11:54

Здание МИА «Россия сегодня» в центре Москвы эвакуировали

Людям выдали газодымозащитные комплекты
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Здание МИА «Россия сегодня» в центре Москвы эвакуировали

Здание МИА «Россия сегодня» в центре Москвы эвакуировали

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве объявили эвакуацию в здании МИА «России сегодня», расположенном на Зубовском бульваре в центре столицы, сообщает ТАСС.

По данным источника, людям, находящимся в здании, порекомендовали покинуть помещение и выдали газодымозащитные комплекты. При этом причина эвакуации не уточняется.

Ранее KP.RU сообщал, что интерактивный музейный комплекс «Буран» на ВДНХ в Москве эвакуировали после анонимного сообщения от минеров во вторник, 11 октября. Из здания на проспекте Мира вывели около полусотни человек. Однако позднее представители ВНДХ опровергли информацию о «минировании» «Бурана». Музейный комплекс работает в штатном режиме с 11:00 до 20:00 по московскому времени.

Кроме того, 28 сентября в Москве задержали пьяного мужчину, который сообщил о минировании метро. Полицейские оперативно обследовали станции и никаких угроз не обнаружили.