Госавтоинспекция: московские байкеры стали реже попадать в аварии

Мотоциклисты в столице стали ездить аккуратнее Фото: Алена КУЛЕШОВА

С начала 2022 года по сентябрь в Москве произошло 576 аварий с участием мотоциклистов, и эта цифра оказалась на 15,8% ниже статистики аналогичного периода в 2021 году, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Количество погибших в таких ДТП людей уменьшилось на 18,2%, но осталось по-прежнему высоким - 27 человек. Кроме того различные травмы в этих происшествиях получили 602 человека. Это на 17,6% меньше, чем в 2021-м.

В тех случаях, когда виновниками аварии оказывались мотоциклисты, они, как правило, нарушали одно из трех правил дорожного движения. Либо не соблюдали очередность проезда, либо перестраивались с нарушениями ПДД, либо ехали на слишком высокой скорости.

- Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям мототранспорта с просьбой быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, — говорится в сообщении ведомства.

Байкерам напомнили, что сейчас ночью температура воздуха опускается до +2... +5 градусов, а в Подмосковье даже до минусовых значений, что делает езду на мотоцикле особенно рискованной. Полицейские призвали мотоциклистов перейти на «осенний» режим передвижения.

Ранее KP.RU сообщил, что, по данным Госавтоинспекции, в Москве за год сократилось и общее число аварий.