В здании МИА «Россия сегодня» ложно сработала пожарная сигнализация

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В Москве на Заборовском бульваре во вторник, 11 октября, в здании Международного информационного агентства «Россия сегодня» ложно сработала пожарная сигнализация. Возгорания не было, информация о пожаре не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

«Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, никакого возгорания нет, все в порядке», — уточнили в пресс-службе медиагруппы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Сети появилась информация о том, что из здания МИА «Россия сегодня» в центре Москвы выводили людей. Кроме того, им выдали газодымозащитные комплекты. Причина эвакуации не уточнялась.

Как сообщал KP.RU, накануне, 10 октября, работников стадиона футбольного клуба «Локомотив» в Москве эвакуировали после анонимного звонка с угрозами. Всех сотрудников «РЖД-Арены» вывели с территории, специалисты из экстренных служб проводили проверку.