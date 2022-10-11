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Происшествия11 октября 2022 13:39

В Москве подросток несколько раз ударил мать ногой, после чего она была госпитализирована

По предварительным данным, подросток ударом ноги сломал матери ребра
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Ирина РЕБРИКОВА
Женщине пришлось вызвать "скорую", так как она не могла дышать

Женщине пришлось вызвать "скорую", так как она не могла дышать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве женщина со сломанными ребрами попала в больницу. Как стало известно KP.RU, травму она получила во время ссоры с сыном. Подросток несколько раз ударил мать ногой.

Женщина вызвала скорую помощь - сообщила, что не может дышать. Приехавшие врачи выяснили что у нее сломаны ребра - пострадавшую госпитализировали. В больнице начали разбираться в причинах травмы. В ходе разговора женщина рассказала медикам, что сын ударил ее ногой несколько раз.

Как сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее KP.RU рассказал о раскрытии в Москве "брачного агентства" для легализации иностранцев в России с помощью женитьбы. Задержаны трое предполагаемых организаторов нечестного бизнеса, выясняются личности их подельников.

Также KP.RU рассказал о том, что глава СК РФ поручил провести проверку после травмирования женщины в медцентре в Москве. Пенсионерка упала с лестницы.