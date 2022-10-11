В Москве подросток несколько раз ударил мать ногой, после чего она была госпитализирована

Женщине пришлось вызвать "скорую", так как она не могла дышать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве женщина со сломанными ребрами попала в больницу. Как стало известно KP.RU, травму она получила во время ссоры с сыном. Подросток несколько раз ударил мать ногой.

Женщина вызвала скорую помощь - сообщила, что не может дышать. Приехавшие врачи выяснили что у нее сломаны ребра - пострадавшую госпитализировали. В больнице начали разбираться в причинах травмы. В ходе разговора женщина рассказала медикам, что сын ударил ее ногой несколько раз.

Как сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах, по факту случившегося проводится проверка.

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