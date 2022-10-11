Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту травмирования женщины в медцентре Москвы

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Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе проверки жалобы, с которой к нему обратилась в социальных сетях жительница Москвы. Она сообщила о том, что её мать упала и сильно травмировалась, пока пыталась перевезти 6-летнего внука на инвалидной коляске по лестнице в одном из столичных медцентров. Об этом пишет Информационный центр СК РФ.

Согласно обращению жительницы Москвы к Бастрыкину, её мать посетила вместе с 6-летним внуком, который передвигается в инвалидной коляске, посетила один из столичных медицинских центров, где на лестнице не был оборудован пандус. В попытке преодолеть лестницу пенсионерка упала с неё, и получила травмы разной тяжести. По словам заявительницы, её мать по-прежнему страдает от дискомфорта и болей, вызванных этим падением.

Столичный Следственный комитет уже несколько раз отказывал в возбуждении уголовного дела по этому случаю, сейчас проводятся дополнительные проверки, но заявительница боится, что виновные в травмировании её матери не будут установлены, и не понесут наказания.

Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе проверки, и поставил это дело на контроль Центрального аппарата СК РФ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Бастрыкин взял на личный контроль дело о ненадлежащем исполнении услуг ритуального агентства в Москве, которое допустило захоронение человека в уже существующую могилу, из которой пропали прежде лежащие там останки.