Мужчина напился и избил свою мать до смерти в Москве из-за нежелания за ней ухаживать

Подозреваемого отправят под арест Фото: Андрей АБРАМОВ

На северо-востоке Москвы задержан 39-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве 67-летней матери, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. Ее тело нашли 9 октября в квартире, эксперты выяснили, что смерть была криминальной, и полиция отправилась на поиски виновного.

Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего сына погибшей. Тот не стал скрывать своей вины. Он признался, что отношения с родительницей давно испортились, в частности, из-за того, что он не хотел помогать пожилой женщине, а в день преступления был пьян.

- В ходе допроса он признался, что подверг ее жестокому избиению, — говорится в сообщении ведомства.

Во время обследования тела выяснилось, что у женщины были сломаны ребра. Также зафиксированы тяжелые травмы внутренних органов.

Следствие намерено настаивать на аресте обвиняемого до конца расследования, вопрос о мере пресечения в ближайшее время рассмотрит суд.

Ранее KP.RU сообщил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту травмирования женщины в медцентре Москвы.