Жителя Москвы будут судить за попытку организации убийства в 2000 году Фото: Василий Вахрин

Прокуратура Москвы утвердила обвинение, предъявленное 47-летнему жителю столицы. Его обвиняют в попытке организации заказного убийства, которое должно было состояться в 2000 году, но жертва тогда выжила. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва", со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Известно, что в декабре 1999 года некто, до сих пор остающийся неизвестным, предложил обвиняемому организовать убийство своего неприятеля из личной корысти, за 2 тыс. долларов. Обвиняемый предложение принял, и нанял для этой работы киллера (своего знакомого).

В покушении у каждого была своя роль. Киллер должен был дождаться жертву в подъезде, устранить её, а затем вернуться в автомобиль. Обвиняемый же обеспечивал транспортное сообщение и быстрый побег с места преступления.

Нападение состоялось в марте 2000 года, в Самаре. Убийцы купили пистолет и не менее семи патронов к нему за 600 долларов, и киллер подкараулил жертву между лестничными пролётами, выстрелив в неё не менее пяти раз. Решив, что дело сделано, убийцы уехали. Однако пострадавший выжил, и медики смогли поставить его на ноги.

Москвич обвиняется сразу по ряду уголовных статей: ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация покушения на убийство, группой лиц по предварительному сговору, по найму») и ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору»). Дело будет рассматриваться в Тимирязевском районном суде.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство охранника клуба "16 тонн".