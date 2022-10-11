Мотоцикл загорелся после столкновения с легковушкой на Малой Филёвской улице в Москве

Скриншот из видео с места ДТП

Серьёзная авария случилась на Малой Филёвской улице в Москве, вечером 11 октября. Здесь мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. После удара двухколёсный транспорт загорелся - по предварительным данным его водитель пострадал. Об этом KP.RU стало известно от очевидцев события.

Экстренные службы работают на месте происшествия. О других пострадавших на данный момент информации нет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в тот же день, 11 октября, в Москве ещё один мотоцикл столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Авария произошла этим утром, в 11:40, у дома № 27 на улице Миклухо-Маклая. Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения - автомобиль выезжал с улицы Архитектора Белопольского, и в этот момент в него влетел мотоцикл. Затем от удара его траектория изменилась, и двухколёсный транспорт въехал в ещё одну машину.