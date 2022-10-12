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Общество12 октября 2022 4:15

Резидент технополиса «Москва» создал около 300 видов источников вторичного электропитания

Для создания продукции используются только российские компоненты
Иван ЛУКИН
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» привлекает высокотехнологичные компании.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» привлекает высокотехнологичные компании.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» привлекает высокотехнологичные компании. Одним из первых, появившихся здесь на площадке «Алабушево» в 2017 году, таких предприятий стал «Электронинвест». Резидента заинтересовал в ОЭЗ формат браунфилд (brownfield). То есть для своего производства компания возвела здание, с чистыми помещениями и испытательной лабораторией. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, у предприятия имеется 30-летний опыт разработки и серийного выпуска устройств для систем питания специального назначения.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«За это время инженеры предприятия изобрели и наладили серийное производство почти 300 видов источников вторичного электропитания, - отметил глава ведомства. - Всего компания изготовила и отгрузила более 500 тысяч единиц готовой продукции».

По его словам, производитель создаёт высокотехнологичные модули питания только из российских компонентов. Эта продукция может заменить иностранные модули. Сфера их применения достаточно широкая - в вычислительной технике, бортовой аппаратуре, в ракетоносителях нового поколения. С помощью систем питания также поддерживается нужный уровень напряжения для стабильной работы электроники в космосе. Недавно «Электронинвест» запустил производство новинки - аппарата для вибротерапии, используемого при реабилитации после травм.

В целом благодаря размещению своих цехов в ОЭЗ компания ежегодно выпускает более 50 тысяч единиц продукции. Одновременно здесь исполняется до 250 контрактов.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, за годы работы в особой экономической зоне резидент инвестировал более 400 миллионов рублей. Одновременно его прибыль от продаж достигла почти 1,8 миллиарда рублей.

«Сегодня на предприятии создано более 200 рабочих мест, - уточнил глава ОЭЗ. - Также за все время здесь прошли профильные стажировки 50 студентов, часть из которых остались работать на предприятии».

По его словам, пятилетняя деятельность компании в ОЭЗ подтверждает, что положенные резидентам готовая инфраструктура, таможенные и налоговые льготы способствуют их значительному экономическому и производственному прорыву.