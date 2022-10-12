Ефимов: Москвичи выкупили на городских торгах ещё около пяти тысяч машино-мест

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стоянку для личного авто в большом городе обычно отыскать не так-то просто. Поэтому из всей городской недвижимости наибольший интерес у жителей всегда вызывает покупка машино-мест. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в этом году с января по сентябрь на торгах ушли с молотка 4967 объектов на наземных и подземных паркингах. Если смотреть по числу всех реализованных лотов, то это 65 процентов.

«По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество реализованных парковочных мест увеличилось на 12 процентов – тогда у города приобрели около 4,4 тысячи лотов», - отметил заммэра.

По его словам, интерес к торгам по машино-местам растет каждый год. Например, в 2021-м в них участвовали 19,6 тысячи претендентов, а в 2022-м - уже около 25,5 тысячи. Покупку можно совершить любым удобным способом. Например, через открытые аукционы на повышение цены, путем публичного предложения с понижением цены и через покупку без объявления цены. Кроме того, действует ещё и преимущественное право выкупа для тех, кто живет в том же или соседнем доме, где находится выставленное на продажу парковочное место.

ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

В среднем за один лот сейчас борются на аукционах пять участников. Другими цифрами по торгам за девять месяцев этого года поделился руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Данные выглядят так:

- средняя цена машино-места в столице - 364,4 тысячи рублей;

- наибольший интерес для покупателей представил лот в Хорошевском районе - 47 претендентов;

- лучше всего продавались лоты на северо-западе и западе города – 931 и 882 машино-места соответственно;

- в остальных округах выкупили: на северо-востоке - 597 объектов, в Зеленограде – 580, на юго-востоке – 577, на юго-западе – 515, на востоке – 341, в центре – 283, на юге – 210, на севере – 36, в Новой Москве – 15.

НА ЗАМЕТКУ

Участником городских торгов стать легко. Их проводят онлайн на торговой площадке «Росэлторг». Достаточно лишь регистрации и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Инвестиционный портал Москвы приходит на помощь потенциальным претендентам на аукционах. На этой платформе можно заранее посмотреть документацию по каждому лоту, узнать о нем подробнее во время 3D-тура, а также направить свои вопросы или оформить запись на осмотр. Данные о выставленных на торги машино-местах и других объектах городского имущества - в разделе «Имущество от города».