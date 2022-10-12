Приезжий ограбил ломбард в Москве более чем на 1,1 млн рублей

Золотые украшения стоимостью более 1,1 миллиона рублей стали добычей налетчика на ломбард на юге Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ограбившего ломбард на Профсоюзной улице в Москве мужчину задержали в Троицке под столицей. Он вынес наличные деньги в размере 75 тысяч рублей и золотые украшения стоимостью более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает МВД Медиа.

Грабитель угрожал сотруднице ломбарда и потребовал отдать все имеющиеся драгоценности и деньги из кассы. Женщина испугалась за свою жизнь и выполнила требования злоумышленника. Схватив ценности, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий. Мужчину задержали в Троицке. Похищенные деньги он уже успел потратить, а ювелирные изделия были еще у него. Полиция изъяла драгоценности и вскоре вернет их владельцам.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что правоохранителям удалось раскрыть ограбление 17-летнего подростка. Неизвестный мужчина заставил юношу отдать свой телефон и сбежал. Виновным оказался 29-летний приезжий. Теперь его депортируют из страны.