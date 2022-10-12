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Происшествия12 октября 2022 7:42

Приезжий ограбил ломбард в Москве более чем на 1,1 млн рублей

Подозреваемого в ограблении уже установили и задержали
Мила ГЕНЬ
Золотые украшения стоимостью более 1,1 миллиона рублей стали добычей налетчика на ломбард на юге Москвы

Золотые украшения стоимостью более 1,1 миллиона рублей стали добычей налетчика на ломбард на юге Москвы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ограбившего ломбард на Профсоюзной улице в Москве мужчину задержали в Троицке под столицей. Он вынес наличные деньги в размере 75 тысяч рублей и золотые украшения стоимостью более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает МВД Медиа.

Грабитель угрожал сотруднице ломбарда и потребовал отдать все имеющиеся драгоценности и деньги из кассы. Женщина испугалась за свою жизнь и выполнила требования злоумышленника. Схватив ценности, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий. Мужчину задержали в Троицке. Похищенные деньги он уже успел потратить, а ювелирные изделия были еще у него. Полиция изъяла драгоценности и вскоре вернет их владельцам.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что правоохранителям удалось раскрыть ограбление 17-летнего подростка. Неизвестный мужчина заставил юношу отдать свой телефон и сбежал. Виновным оказался 29-летний приезжий. Теперь его депортируют из страны.