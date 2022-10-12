Предмет охраны Московской астрономической обсерватории МГУ утвердили в Москве

Утвердили предмет охраны Московской астрономической обсерватории МГУ Фото: мэрия Москвы

В столице утвердили предмет охраны первой Московской астрономической обсерватории МГУ, расположенной на Нововаганьковском переулке, дом 5. Одноэтажное здание с башней возвели еще в первой половине XIX века. Проект создал архитектор Дормидонт Григорьев, сообщается на сайте столичной мэрии.

Теперь все реставрационные работы в астрономической обсерватории будут проводить по проекту, согласованному со столичным Департаментом культурного наследия.

Уточняется, что теперь под охраной находятся все архитектурные детали, старинная мебель, осветительные приборы, элементы из металла, астрономическое оборудование XIX — начала XX века, например, телескоп и механизм вращения купола. Историческую ценность представляют и открытые террасы обсерватории, и крыльцо парадного входа.

Кроме того, в предмет охраны включили и сам купол башни здания, который построили в 1899-1990 годах, а также оформление фасадов: пилястры, лопатки, наличники, карнизы, оформление дверных и оконных проемов. Специалисты отмечают архитектурное значение интерьеров сооружения, например, купола над центральной лестницей, карнизов, люстр и настенных бра.

Первую Московскую астрономическую обсерваторию Московского университета основали 11 декабря 1831 года. Фасады здания выполнены в популярном в то время стиле ампир.

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