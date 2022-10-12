Мэр Москвы рассказал о переводе ежемесячной выплаты родственникам мобилизованных в ускоренном режиме

Мобилизованным жителям Москвы рассказали о порядке получения дополнительных выплат Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Москвы после объявления частичной мобилизации в России решили предоставить мобилизованным гражданам дополнительные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Надбавку будут начислять ежемесячно. Деньги начнут переводить в ближайшее время, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

Градоначальник отметил, что для осуществления переводов необходимо получить личную информацию о призывниках. Сейчас совместно с Министерством обороны РФ устанавливается регламент передачи данных.

Он добавил, что уже сейчас близким родственникам призывников предлагают обратиться в городской Центр поддержки семей мобилизованных, расположенный на улице Сергея Радонежского, 1с1, и получить деньги как адресную социальную поддержку.

«Но, безусловно, постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооружённые Силы по мобилизации», — написал Собянин.

Ранее KP.RU сообщал, что в комиссариате Москвы назвали наиболее востребованные специальности при частичной мобилизации. В первую очередь требуются мотострелки, специалисты береговых войск ВМФ, ракетных войск, артиллерии, инженерных и железнодорожных подразделений, а также связисты.