Нелегальных банкиров с доходом более 9 миллионов рублей задержали в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

Четырех мужчин задержали в Москве за нелегальную банковскую деятельность. С 2020 по 2021 год они получили доход более 9 млн руб. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В период с 2020 по 2021 год злоумышленники занимались выводом денег из легального оборота. Они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводили финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию «банкиры» брали 8,5% комиссии. За время своей деятельности сообщники извлекли криминальный доход в размере более 9 млн руб.

Четверых подозреваемых задержали. В местах их проживания, а также в офисных помещениях, где трудились нелегальные банкиры, провели 24 обыска. Были изъяты печати и учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи системы «Банк-Клиент», деньги в различной валюте, а также документы.

По факту незаконной банковской деятельности возбудили уголовное дело. Фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в столице задержали двух подпольных банкиров. Об этом писал KP.RU. Сообщники успели обналичить порядка 738 млн рублей.