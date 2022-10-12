Самый высокий небоскреб построят в «Москва-Сити» к 2030 году

В Москве к 2030 году возведут 400-метровый небоскреб. Фото:«Галс-девелопмент»

В «Москва-Сити» к 2030 году планируют возвести самое высокое офисное здание столицы. Высота офисного здания составит более 400 метров, в нем будет располагаться 80 этажей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя компании-застройщика Светлану Мазур.

Высотное здание на набережной Москвы-реки соединит Кутузовский проспект с кварталом делового центра. По проекту в офисную башню можно будет попасть с торгово-пешеходным мостом «Багратион» на уровне третьего этажа. Компания пока не определилась с названием небоскреба, рабочий вариант – «Палитра».

В столице самой высокой постройкой пока является башня «Федерация Восток» – 370 метров. Она также располагается в «Москва-Сити».

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве установили новую панорамную вэб-камеру на высоте 320 метров. Она закреплена на 87 этаже башни «Федерация». Трансляции с устройства доступны в реальном времени всем горожанам.