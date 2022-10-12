Собянин: выплаты семьям с детьми и пенсионерам проиндексируют в Москве на 10%

Выплаты семьям с детьми и пенсионерам проиндексируют в Москве на 10 % Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Москвы приняли решение об индексации социальных выплат и пособий для пенсионеров и семей с детьми, начиная с 1 января 2023 года. Увеличение составит 10% от текущих выплат, о чем сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина 12 октября.

Сообщается, что минимальный размер московской пенсии с 1 января составит 23 313 рублей против 21 193 на данный момент. Увеличение ежемесячных пенсионных пособий затронет порядка двух миллионов пожилых людей в столице.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в столице назначили выплаты ветеранам, участвовавшим в Битве под Москвой, строителям оборонительных рубежей и в целом всем жителям города, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Единоразовая выплата в 40 тыс. рублей затронула 2 681 человека. Эту соцподдержку приурочили к 81-й годовщине контрнаступления советской армии под Москвой.