Собянин: Проект бюджета Москвы на 2023 год обеспечивает выполнение социальных обязательств

«Правительство Москвы одобрило проект закона Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Формирование проекта бюджета осуществлялось исходя из ожидаемых итогов исполнения бюджета 2022 года и прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшую трехлетку», - сообщила пресс-служба мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства.

Расходы бюджета сохранят преемственность с бюджетами прошлых лет и являются программными, социальными и инвестиционными, подчеркивается в материале.

После начала специальной военной операции экономика Москвы столкнулась с внешним санкционным давлением недружественных государств. Пресс-служба пояснила, что в этих условиях правительство Москвы совместно с федеральными органами власти оперативно приняло комплекс мер, который направлен на обеспечение устойчивости и адаптацию экономики к изменившимся условиям функционирования, а также поддержку наиболее пострадавших отраслей и наименее защищенных граждан.

«В результате уже в конце II - начале III квартала 2022 года в экономике города начала формироваться тенденция к стабилизации ситуации и возврата на траекторию экономического роста, который в 2023-2025 годы прогнозируется на уровне 2,8-3,3%», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что восстановление экономической активности положительно сказалось и на поступления в городской бюджет. По итогам 2022 года доходная часть составила 3,5 трлн руб. По сравнению с 2021 года рост составит более 10%. На 2023 год запланирован рост доходов бюджета Москвы на 5,7%, на 2024-2025 годы - на 8%.

«В 2023 году будет продолжена реализация программ поддержки предпринимателей: льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли и другие. Для промышленных предприятий предусмотрены ассигнования на компенсацию до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям, а также продолжение действия программ льготного кредитования. В целом на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий планируется направить более 8 млрд руб.», - подчеркнули в пресс-службе.

Существенное влияние на стимулирование инвестиционной активности оказывает создание инфраструктуры для размещения новых производств. На реализацию таких проектов будет направлено 28 млрд руб.

В сообщении указано, что Правительство Москвы продолжит проекты развития современных промышленных площадок «Руднево» и «Алабушево» на базе ОЭЗ «Технополис «Москва» и создания Национального космического центра на территории Центра имени Хруничева. Наряду с этим в 2023 году будет продолжено выполнение обязательств, принятых в 2020-2022 годы в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также внешнего санкционного давления, и направленных на снижение стоимости банковских кредитов для малого и среднего бизнеса.

Дефицит бюджета на 2023 год планируется на уровне 436,2 млрд руб. В последующие годы предполагается снижение объема дефицита: в 2024 году – до 218,8 млрд руб., в 2025 году он составит 17,5 млрд руб.

В сообщении отмечается, что фактический объем дефицита может быть сокращен в процессе исполнения бюджета за счет экономии при проведении конкурсных процедур, а также получения дополнительных доходов.

«Проектом бюджета предусмотрено привлечение в 2023 году займов в объеме до 190,6 млрд руб., в том числе получение из федерального бюджета бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в объеме 40,6 млрд руб. Средства бюджетных кредитов будут направлены на закупку вагонов для строящихся участков Большой кольцевой линии метро и подвижного состава МЦД-3 и МЦД-4. Фактический объем заимствований будет определяться по результатам исполнения бюджета», - заявили в пресс-службе.

Также в сообщении подчеркивается, что Правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по погашению и обслуживанию госдолга.