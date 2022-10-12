Мужчина зарезал приятеля во время ссоры на юго-востоке Москвы

В Москве 38-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве приятеля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 38-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве приятеля. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, ночь 11 октября 2022 года в доме на улице 7-я Текстильщиков между обвиняемый и 54-летним потерпевшим произошел конфликт. Мужчина нанес не менее десяти ножевых ранений оппоненту. От полученных травм тот скончался на месте.

Следователи осмотрели квартиру и изъяли орудие преступления, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину. Правоохранители собирают доказательства. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве мужчина напился и избил свою 67-летнюю мать до смерти. Житель столицы убил родительницу из-за нежелания ухаживать за ней. Сына погибшей задержали, следствие настаивает на аресте обвиняемого.