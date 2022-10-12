У меня мать инвалид и больная 80-летняя бабушка: москвича мобилизовали по ошибке

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После объявления частичной мобилизации в России встречаются случаи с ошибочными призывами. Иногда повестки получают даже мужчины, на попечении которых находятся пожилые родственники и инвалиды. Отсрочку должен был получить москвич Алексей Самыгин, но в военкомате не приняли его аргументы и отправили на службу. Редакция KP.RU разбиралась вместе с юристом, как действовать в такой ситуации.

«Пришлось оставить больную мать»

В первые дни мобилизации в России повестка пришла 26-летнему москвичу Алексею Самыгину. Мужчина не стал прятаться и 24 сентября пришел в военкомат, чтобы объяснить свою сложную жизненную ситуацию - несколько лет Алексей ухаживает за матерью Натальей Леонидовной, которая стала инвалидом второй группы. Вместе с ними в одной квартире живет и 80-летняя бабушка, которая в силу возраста страдает старческой деменцией и не выходит из дома. Папа Алексея, который также инвалид, не жил с семьей - родители развелись много лет назад.

- В военкомате Леша предоставил документы, подтверждающие инвалидность мамы и справку из МФЦ о том, что вместе с нами живет 80-летняя бабушка, которая страдает деменцией. Но право на отсрочку так и не получил, - рассказал KP.RU знакомый Алексея Самыгина.

Тогда мужчине ничего не оставалось, как подчиниться решению военкомата и отправиться вместе с другими мобилизованными мужчинами на учебный полигон. Фактически мать и бабушка Алексея остались одни. Заболевание матери не позволяет ей адекватно оценивать ситуацию, обслуживать себя и свою престарелую мать. Она практически не разговаривает и не способна выполнять работу по дому, покупать продукты и самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, так как утратила восприятие цифр и навык счета.

- У матери были аневризмы, инсульт. Приобретенные заболевания не позволяют ей устроиться на работу и обеспечить себя. Она не может ухаживать за собой, покупать продукты. Все вопросы по уходу и быту были на Алексее, - рассказывает знакомый.

Юристы говорят, что ситуация Алексея Самыгина явно ошибочная, его не должны были призывать. По всей видимости, в тот момент в военкоматах не было полного перечня граждан, которым положена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Соответствующие указания в военкоматы были разосланы только 4 октября.

«Документы об отсрочке приняли позже»

Однако у Алексея Самыгина есть и второй весомый аргумент, по которому он не подлежит под мобилизацию – он работает в компании «МТС» и имеет профильное образование, что по условиям Минцифры России является условием для получения права на отсрочку. Но на момент призыва Самыгина еще не был опубликован список специальностей в сфере IT и связи с отсрочкой от мобилизации.

- Фактически мужчину призвали до принятия документов, которые гарантируют отсрочку. Так как его родные недееспособны, то обратить в суд и просить рассмотреть дело об отсрочке имеет право только сам мобилизованный – он может лично в письменном виде на имя командира части, где проходит службу, написать заявление на рассмотрение. Однако в данный момент с ним связи нет, поэтому обратиться в судебном порядке или написать обращение в Министерство обороны может его работодатель, - рассказал юрист Александр Карабанов.

Мобилизация должна проходить не только в рамках закона, но и в рамках здравого смысла. Фактически у каждого мужчины есть семья, дети, некоторые являются единственными кормильцами, у кого-то есть престарелые родственники, есть кредитные обязательства и свой уклад жизни.

- Когда приходит повестка и человек по тем или иным причинам понимает, что не может находиться на сборах, ему нужно обязательно в письменной форме, а еще лучше через юриста (чтобы самому в военкомате не появляться) изложить свою точку зрения, - советует Александр Карабанов.

Если речь идет о родственниках, которые находятся на содержании, которые требуют ежедневного ухода, то нужно собрать все медицинские документы и подтвердить состояние здоровья этих людей, необходимо собрать документы, подтверждающие родство. И подать в военкомат документ с просьбой предоставить либо временную отсрочку от сборов, либо рассмотреть вопрос об отказе в призыве.

- Совершенно очевидно, что сейчас есть много пробелов в законодательстве и инструкциях. Такие примеры нужно поднимать, доносить до руководства военкомов и страны, чтобы были сформированы четкие регламенты поведения военкомов в разных жизненных ситуациях призывников. Важна не только процедура, но и здравый смысл, - говорит Александр Карабанов.

Юрист говорит, что к ним в коллегию поступают многочисленные вопросы о поведении отдельных военкомов, которые действуют не по закону. По мнению Александра Карабанова, также необходимо рассматривать вопросы, связанные с кредитами мобилизованных – давать отсрочку на погашение или закрывать полностью при потере кормильца, который выполнял государственную военную задачу.

Мы продолжаем следить за судьбой Алексея Самыгина и его родственников.