Четыре человека пострадали в столкновении двух легковушек на МКАД 8 октября Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Московской кольцевой автодороге пострадали в аварии четыре человека. Инцидент произошел 8 октября, когда один водитель отвлёкся и, вовремя не затормозив, въехал в другой. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как известно, водитель иномарки «Хендэ» двигался по шестой полосе МКАД и по какой-то причине отвлёкся от дороги. Не успев вовремя среагировать и затормозить, он врезался в другой попутно двигающийся автомобиль. Столкновение создало пробку длиной в шесть километров, четыре человека пострадали - их доставили в столичные больницы.

Сообщается, что оперативные службы быстро прибыли на место для выяснения обстоятельств, помощи пострадавшим и уборки последствий ДТП. В ведомстве в очередной раз напомнили о том, что за рулём автомобиля отвлекаться ни в коем случае нельзя.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве случилась авария с участием сразу нескольких автомобилей, включая такси. Из-за этого столкновения перекрыты были три полосы МКАД из семи.