Мозаики с огромными рыбами украсили «Нагатинский Затон» Большого кольца метро

Фото: stroi.mos.ru

На восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на финишную прямую вышло строительство станции «Нагатинский Затон». Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, здесь уже готовы главные украшения вдоль путей и в вестибюлях - мозаичные панно в виде рыб водоемов столичного региона.

«На стене платформенного участка полностью смонтирована композиция «Лещ» размером 7,3 на 3,4 метра, - рассказал заммэра. - Теперь все 12 главных элементов дизайна станции находятся на своих местах».

По его словам, параллельно приближаются к финалу архитектурно-отделочные работы. Кроме того, специалисты занимаются монтажом и пусконаладкой инженерных систем.

КОНКРЕТНО

На станции ранее разместили гигантские панно «Карась», «Бычок», «Ротан», «Голавль», «Щука», «Уклейка», «Налим», «Окунь», «Судак», «Плотва» и «Головастик». Самой большой стала «Щука» - 14 на 3,6 метра.

Мастера собирали картинки из натурального камня и декоративного материала «смальта». Для этого использовали технику мозаичного панно.

Как пояснил глава компании-генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций московского метро «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, каждую «рыбу» доставляли на станцию в виде отдельных фрагментов. А на стене их складывали в единую композицию.

Кроме того, в вестибюле появились рыбы в миниатюре. Их сделали с помощью фрезерования по мрамору. Затем залили изображение краской.

На стеклянной информационной стене с подсветкой в кассовом зале устроят мини-музей. Пассажиры смогут разглядывать энциклопедически точные изображения рыб с их кратким описанием.

НА ЗАМЕТКУ

На восточном отрезке БКЛ откроются четыре станции - «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Печатники» и «Текстильщики». Длина маршрута - порядка 11 километров. Его запуск ускорит поездки по городу для жителей сразу нескольких районов на юго-востоке Москвы.

Напомним, на Большой кольцевой линии длиной более 70 километров разместится 31 станция. Из них 22 - уже принимают пассажиров.