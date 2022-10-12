Москвичи смогут выбрать названия для 45 улиц и скверов на «Активном гражданине»

Москвичи смогут выбрать названия для 45 улиц и скверов Фото: Иван МАКЕЕВ

В проекте «Активный гражданин» пройдут голосования за названия новых улиц Москвы. Жителям столицы предстоит выбрать наименования для 45 улиц, скверов, площадей, аллей, шоссе, переулков и набережных, сообщает официальный сайт мэра города.

В ближайшее время новые городские объекты нанесут на карту столицы. Голосования за названия будут проходить в 2 последовательных этапа. На первом жители могут присылать свои варианты. Из них специалисты отберут самые популярные и яркие предложения, которые и войдут в опросники во втором этапе. Там уже участники будут голосовать только за предложеннные варианты.

Организуют голосования в октябре и ноябре. Всего жителям Москвы предстоит выбрать наименования для объектов в 8 административных округах — Центральном, Западном, Южном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.

Первые 5 голосований уже открыты. Участники проекта могут предлагать названия для улиц и бульваров Тушинского аэродрома, для переулка в Пресненском районе, а также для улицы в Крылатском.

На страницах опросов для удобства пользователей и эффективности работы опубликуют всю необходимую информацию про местоположение объекта. Будут указаны и предложения специалистов по названию.

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