Синоптик поделилась прогнозом погоды на предстоящие выходные в Москве

В Москве в выходные будет около +9 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в предстоящие выходные ожидается прохладная погода, столбики термометров поднимутся лишь до +8… +9 градусов. В субботу в городе будет преимущественно без осадков, а в воскресенье местами пройдут дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

«В выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, но мы будем находиться в более облачной части антициклона», - пояснила метеоролог.

Синоптик отметила, что в субботу ночи станут немного теплее: около +3…+5 градусов в Москве и до +2…+5 градусов в области. В воскресенье также не ожидается отрицательных температур. Умеренный ветер сохранится.

Позднякова посоветовала москвичам выезжать на дачи в пятницу, так как в этот день будет теплая и сухая погода.

Ранее KP.RU сообщал, что первые заморозки зафиксировали в Москве в ночь на 12 октября. На главной метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 0,1 градуса. Небольшой мороз также был и в Подмосковье.