Эксперт: Предусмотренное проектом бюджета продолжение программы реновации - позитивный фактор развития столицы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Москвы одобрило проект закона «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». В числе знаковых статей расходов - реализация программы реновации и другие городские жилищные программы. И даже на фоне санкционного давления город продолжает реализацию стратегически важных проектов, планомерно выполняя ранее озвученные задачи.

Согласно проекту бюджета Москвы, в 2023 - 2025 годах в столице планируется построить шесть миллионов квадратных метров жилья, в том числе 5,4 миллиона квадратных метров по программе реновации. В новые дома переедут более 155 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек. Только в 2023 году на реновацию планируется потратить 172,2 миллиарда рублей.

«Предусмотренное проектом бюджета продолжение реализации программы реновации является чрезвычайно позитивным фактором с точки зрения не только социального, но и экономического развития Москвы в целом, - считает Вячеслав Семерин, председатель Гильдии организаций строительного комплекса при МТПП. - Эта масштабная целевая инвестиционная программа стимулирует развитие целого ряда отраслей. Помимо непосредственно строительной индустрии, активно развивается промышленность стройматериалов, производство оборудования и комплектующих для инженерных коммуникаций, мебели, электротехники, бытовых приборов, дорожная сфера, торговля и логистика. Реновация таким образом становится драйвером развития едва ли не всего огромного производственно-сервисного комплекса столицы».

Эксперт напомнил, что снос старых и строительство новых жилых домов сопровождается созданием современной социальной инфраструктуры, а также развитием транспортной системы.

«В кварталах реновации разбиваются новые местные парки, современные спортивные и детские площадки, оборудуются велодорожки и парковки, - добавил Семерин. - Это дает новые широкие возможности для развития малого и среднего бизнеса, появляется множество новых рабочих мест. В сочетании с работающими в столице множеством системных программ поддержки малого и среднего бизнеса программа реновации является для Москвы мощным фактором экономического роста».