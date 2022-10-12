Собянин рассказал о переводе ежемесячной выплаты родственникам мобилизованных в ускоренном режиме

Близкие родственники военнослужащих могут обратиться в городской Центр поддержки семей мобилизованных и получить адресную социальную помощь. Фото: Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство «Москва».

Родственники москвичей, призванных на службу в зону СВО, смогут в ускоренном порядке получить дополнительную ежемесячную выплату, сообщил мэр города Сергей Собянин. Для этого близким бойцов необходимо обратиться в городской Центр поддержки семей мобилизованных и получить адресную социальную помощь.

«После объявления частичной мобилизации мы приняли решение о дополнительных выплатах гражданам, призванным в Вооруженные силы, в размере 50 тысяч рублей в месяц. Сегодня от них и членов их семей поступают вопросы о порядке и сроках начала этих выплат. Для проведения платежей Правительству Москвы необходима информация, содержащая личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов. Сейчас мы отрабатываем с Минобороны России регламент передачи данных», - рассказал Сергей Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы.

Глава города отметил, что процесс передачи личных данных мобилизованных займет некоторое время. Однако многим семьям призывников деньги нужны уже сейчас. Поэтому правительство столицы приняло решение ускорить процесс выдачи выплат.

«Близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных (ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1) и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи», - уточнил мэр города.

Сергей Собянин пообещал, что городские власти постараются оперативно решить вопрос с начислением дополнительных выплат.

«Безусловно, постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные силы по мобилизации», - подчеркнул глава столицы.

Центр поддержки семей мобилизованных открылся на улице Сергия Радонежского 1 октября. Его сотрудники окажут содействие в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, получить адресную социальную помощь, определить пожилых родственников в учреждения социального обслуживания или организовать уход и помощь на дому, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию. Городские власти также готовы помочь родственникам военнослужащих с оплатой детских садов и кружков, если у семьи появится в этом необходимость.

«Что касается детских садов, продленки, питания, кружков и так далее, вплоть до платы за детские сады - мы все это возьмем на себя и за счет города оплатим и дополнительное питание, и дополнительное нахождение в школе, и кружки, и так далее», - ранее сообщил Сергей Собянин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. Всего в рамках призывной кампании будут призваны около 300 тысяч резервистов. По решению правительства, за россиянами, призванными в рамках частичной мобилизации, сохранятся рабочие места.