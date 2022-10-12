Из-за пожара в общежитии на юго-востоке Москвы эвакуировали 900 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

На юго-востоке Москвы в общежитии начался пожар. Как сообщили ТАСС в экстренных службах столицы, загорелось помещение на 15 этаже 19-этажного здания.

Прибывшие на место спасатели эвакуируют жильцов. В настоящее время на улицу вывели 900 человек. Пожар произошел по адресу Рязанский проспект, 99, корпус 6.

На месте работают пожаро-спасательные бригады. Эвакуированным людям обеспечили безопасность вне горящего здания. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее KP.RU сообщал, что 12 октября, в среду, пожар в гараже на юго-западе Москвы унес жизнь мужчины. Следственный комитет начал проверку обстоятельств по факту гибели человека в горящем строении на Строительном проезде. Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Также сообщалось, что двое рабочих сгорели заживо на стройке на западе Москвы. ЧП произошло на улице Родниковой в районе Солнцево.