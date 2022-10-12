В полиции Москвы не нашли подтверждений истории с косплеером, оштрафованным за демонстрацию нацистской символики

Косплеера из Москвы оштрафовали за демонстрацию запрещённой символики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полиции не нашли подтверждения истории с косплеером, задержанным за демонстрацию нацистской символики. Ранее ряд Телеграм-каналов сообщали, что в Москве возле станции метро «Парк Победы» патрульные полицейские задержали молодого человека, одетого в военную форму с запрещенной нацистской символикой. Остановив юношу, они выяснили, что тот нарядился таким образом для мероприятия, однако источник в правоохранительных органах не смог подтвердить эту информацию KP.RU.

Как заявил задержанный молодой человек, он - косплеер, и нарядился в такую форму только потому, что изображал персонажа из фантастической вселенной Warhammer. В качестве доказательства юноша предоставил меч-пилу, естественно бутафорский, а также каску, сделанную в стилистике вымышленного мира.

Полиция якобы проверила парня и не смогла установить никаких связей с нацистскими сообществами. Так что косплеера отпустили, чтобы дальше шёл на мероприятие в парке Покровское-Стрешнево. Ему назначили штраф в размере 2 тысячи рублей за демонстрацию запрещенной символики.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве МГУ планировал отчислить двух студенток, помешавших своему однокурснику провести акцию в поддержку ЛНР. Молодой человек пришёл в вуз с флагом республики и в одежде с символикой СВО.