Канатная дорога в Москве будет временно закрыта из-за техобслуживания Фото: Алиса ТИТКО

Московская канатная дорога будет закрыта для посещений с 17 по 25 октября в связи с проведением технического обслуживания. Это плановая проверка работоспособности механизмов, о чем заявили в пресс-службе канатной дороги.

Канатная дорога, расположенная на Воробьёвых горах в Москве, закрывается на несколько дней каждую осень, и 2022 год не стал исключением. Специалистам необходимо проверить и отладить все системы жизнеобеспечения канатной дороги, чтобы проезд на ней был безопасным и комфортным на протяжении всего последующего года.

Обычно процесс техобслуживания длится около 10 дней. В октябре 2022 года проверяют, в первую очередь, узлы. Также будет проведена замена масла и экспертиза промышленной безопасности, включающая в себя дефектоскопию канатов.

- Все действия будут производиться в соответствии с техническими требованиями и Федеральными нормами и правилами промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров, - пишут в пресс-службе.

Ранее KP.RU сообщал об открытии Московской канатной дороги на Воробьёвых горах, которое состоялось 27 ноября 2018 года. Длина канатного пути составляет 720 метров, и с помощью этого вида транспорта можно за пять минут добраться от смотровой площадки до «Лужников», тогда как на машине этот путь занимает около 20 минут.