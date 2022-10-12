Бывшего кандидата в мэры Москвы Балакина объявили в розыск по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывшего кандидата в мэры Москвы объявили в розыск по делу о злоупотреблении полномочиями Фото: Олег ЗОЛОТО

Экс-кандидат в мэры Москвы Михаил Балакин был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Подробностей уголовного дела пока нет, известно только, что Балакина обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Суд уже избрал ему меру пресечения - помещение под стражу на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции, депортации на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ.

Официальных комментариев по этой теме пока не поступало, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Михаил Балакин - бывший председатель совета директоров инвестиционно-строительной группы компаний «СУ-155», а также кандидат в мэры Москвы.

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