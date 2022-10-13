Ефимов: Безработных в Москве стало меньше более чем на 11 процентов

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о стабильной ситуации на рынке труда столицы.

«Уровень безработицы на 1 октября составил 0,45 процента и сохраняется таким на протяжении четырех месяцев подряд, - отметил заммэра. - В столичной службе занятости по состоянию на эту дату зарегистрировано 32,4 тысячи безработных. С начала 2022 года их число в городе сократилось на 11,2 процента».

Статистику по зачисленным в штат и освобождённым работникам приводит Департамент экономической политики и развития Москвы. Например, в сентябре этого года число принятых на работу заметно превысило цифру по уволенным в образовании. Разница приличная - 14 тысяч человек! В некоторых других отраслях тоже чаще брали работников в штат, чем освобождали от должностей. В списке такие предприятия:

- в области разработки программного обеспечения, где нанятых оказалось на 2,4 тысячи больше, чем уволенных;

- в научных исследованиях и разработках – разница на 1,5 тысячи;

- в здравоохранении и сфере развлечений – превышение на 1,4 тысячи и тысячу человек соответственно.