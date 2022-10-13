Владислав Овчинский: столичные производители продуктов питания станут участниками виртуальной бизнес-миссии

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московские производители продуктов питания расширяют свои деловые связи. В этом им помогает в том числе и столичный центр «Моспром». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, центр объявил о начале регистрации на онлайн-бизнес-миссию с участием партнеров из стран Юго-Восточной Азии. Москва активно развивает торгово-экономическое сотрудничество с этим регионом. На азиатский рынок поставляется много столичных товаров. Теперь их продвижение усилится.

«В рамках мероприятия состоится свыше 80 b2b-встреч с дистрибьюторами, представителями бизнес-структур, агропромышленного комплекса, профильных ассоциаций и союзов, розничной торговли и гостинично-ресторанного бизнеса», – отметил глава ведомства.

Напомним, с помощью сотрудников центра «Моспрома» предприниматели готовятся к бизнес-миссии. Сюда входит тщательное изучение конкурентных преимуществ их продукции, благодаря которому достигается нужный эффект от предпродажных мероприятий. Кроме того, центр содействует и правильному подбору контрагентов, проводит их верификацию. Аналитики «Моспрома» исследуют целевые рынки, дают оценку общей конъюнктуре рынка и свежим тенденциям.

КАК УЧАСТВОВАТЬ

Заявки можно направлять в центр «Моспром» до 21 октября. Бизнес-миссия рассчитана на производителей пищевой продукции, в том числе безалкогольных напитков, мясных и хлебобулочных изделий, макарон, круп и товаров для здорового питания.

Достаточно заполнить специальную форму и сопроводить необходимыми документами. Подробности - на сайте центра.