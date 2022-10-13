Сергунина: В Москве откроют мемориальную доску выдающемуся модельеру Надежде Ламановой

Фото: Департамент культурного наследия г. Москвы

Фасад здания на Тверском бульваре, дом 10, строение 1 украсит мемориальная доска выдающемуся модельеру и художнику-технологу по костюмам Надежде Ламановой. Она придумывала образы для отечественного кино и театра. Созданные ею платья можно увидеть не только в фильмах, но и на полотнах русских живописцев. Среди них, например, Валентин Серов, написавший и ее портрет. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, памятную бронзовую табличку откроют 14 октября.

«Мемориальную доску установят на доме, где Надежда Ламанова жила и трудилась с 1908 по 1917 год. Она работала с актрисами, балеринами и другими талантливыми женщинами своего времени, например Марией Ермоловой. Четыре десятилетия Надежда Петровна создавала образы для ведущих театральных постановок, а в советском кино стала одним из первых художников по костюмам. Их можно увидеть в таких фильмах, как “Поколение победителей”, “Цирк” и “Александр Невский”», — сказала Наталья Сергунина.

Советский модельер покорила своими работами столицу мировой моды в 1925 году. Тогда коллекция женской одежды Надежды Ламановой и скульптора Веры Мухиной получила Гран-при Всемирной выставки в Париже. На подиуме модели демонстрировали элегантные наряды из простых материалов. Для участников выставки и парижан талантливые мастера из молодого советского государства стали настоящим открытием.

Мемориальная доска в память об авторе красивых платьев и костюмов появится по инициативе регионального общественного фонда помощи театральным деятелям «Центральный дом актера имени А. А. Яблочкиной» и виртуального музея Надежды Ламановой. На церемонии ожидаются деятели культуры и искусства, жители Тверского района, представители органов власти, журналисты и общественники.