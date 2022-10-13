Ефимов: В этом году жилищные услуги и сервисы потребовались москвичам более 115 тысяч раз

В жилищной сфере горожане могут воспользоваться 7 госуслугами и 12 разными функциями и сервисами. Почти все они есть на mos.ru. Фото: Shutterstock

В один клик москвичи решают многие свои дела - от записи на приём к врачу до оформления необходимых документов. Город создал современную цифровую экосистему, с помощью которой решаются в том числе и жилищные вопросы. Достаточно лишь зайти на портал mos.ru. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, через электронную платформу было принято две трети обращений по теме жилья.

«За девять месяцев 2022 года москвичи воспользовались услугами и сервисами свыше 115 тысяч раз, - отметил заммэра. - Из них почти 77 тысяч запросов поступило онлайн».

Напомним, в жилищной сфере горожане могут воспользоваться 7 госуслугами и 12 разными функциями и сервисами. Почти все они есть на mos.ru. С этого лета после цифровизации всех госуслуг в жилищной сфере онлайн можно, например, записаться на жилищный учет, оформить договор соцнайма, перевод жилого помещения в нежилое, приватизацию квартиры.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман назвал самые популярные в 2022 году у москвичей сервисы ведомства. Сюда входят: уточнение места в жилищной очереди - 53,5 тысячи запросов, оформление договора соцнайма - более 21 тысячи обращений, а также заказ справки о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года, - около 20 тысяч запросов.

Как пояснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов, среди приоритетов при развитии цифровой экосистемы города ключевым стал перевод в онлайн услуг в имущественно-земельной и жилищной сферах.

«Тратить время на сбор бумажных документов и поездки в органы власти больше не нужно, - добавил Иванов. - Все необходимые справки и выписки специалисты получают в рамках электронного межведомственного взаимодействия, а отслеживать ход работы над обращением можно в личном кабинете на mos.ru».