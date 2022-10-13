Гидрометцентр: 13 октября в четверг в Московском регионе будет облачно и дождливо

Облачность и дождь ждут жителей Москвы 13 октября Фото: "КП" Архив

Согласно прогнозу погоды на четверг, 13 октября, в Москве ожидаются облачность с редкими прояснениями и периодические, но не обильные осадки. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предупреждают москвичей о том, что температура воздуха днём 13 октября поднимется максимум до +10 градусов, а вот в ночь на пятницу стоит ожидать похолодания до нуля. Ветер при этом не сильный, самые сильные порывы будут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы - 754 миллиметра ртутного столба.

Что же касается Московской области - в регионе все плюс-минус так же, как и в столице, за исключением того, что дневная температура будет на два градуса выше, а ночная - ниже, то есть синоптики обещают заморозки до -2 градусов по Цельсию.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве на ближайшие выходные, 15-16 октября, особенных отклонений от прогноза на 13 число месяца на ожидается. Будет около +9 градусов тепла днём, и в районе +2...+5 ночью.