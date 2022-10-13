Более четырёх тысяч семей стали жильцами новых многоквартирных домов на западе Москвы

В Западном административном округе в рамках программы реновации было построено 26 новых многоквартирных домов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 4 тыс. семей заключили договоры с Департаментом городского имущества Москвы, согласно которым власти обязались предоставить им равнозначные квартиры взамен тех, что находились в аварийных и подлежащих сносу домах. Об этом сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики города.

В Западном административном округе в рамках программы реновации было построено 26 новых многоквартирных домов. В них переселяют людей, которые были вынуждены покинуть свои квартиры из-за плачевного состояния бывших домов или же в случае, если дом подлежал сносу по возрасту. Всего таких домов, из которых в ЗАО переселяют людей, оказалось 89.

Новые дома принимают жителей, которые раньше проживали в районах: Ново-Переделкино, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Можайский, Очаково-Матвеевское, Филевский Парк, Солнцево и Кунцево. При переезде семьям предоставляли бесплатную помощь грузчиков, включая автомобили для перевозки имущества. Современным жильем взамен старого планируется обеспечить порядка 37,5 тыс. семей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Восточном административном округе Москвы сейчас и строятся, и проектируются 86 многоквартирных домов, предназначенных также для реновации.