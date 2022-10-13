Труп 21-летней девушки нашли в номере отеля в Москве

Причина смерти девушки пока не установлена Фото: Олег ЗОЛОТО

Столичная полиция выясняет причины смерти 21-летней гостьи отеля в Москве. Ее тело утром 13 октября нашли в одном из номеров, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

- В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено, - уточняется в сообщении ведомства.

Однако следователи Пресненского межрайонного следственного отдела продолжают проводить доследственную проверку, не исключено самоубийство. Точную причину смерти постоялицы установит судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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