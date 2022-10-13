Трех редких амурских котов забрали у жительницы Москвы

Краснокнижные животные жили в обычной квартире в Москве Фото: прокуратура Москвы

У жительницы Москвы забрали трех краснокнижных амурских лесных котов после того, как она не смогла предоставить ревизорам из прокуратуры и Департамента природопользования документы, подтверждающие право собственности и законность их нахождения у нее. Две самки и самец жили вместе с хозяйкой в одной из квартир на 5-м Войковском проезде, сообщает прокуратура Москвы. Там нашлась целая комната, оборудованная лежанками для них и различными развлечениями, декорированная растениями.

Тем не менее, эти животные занесены в Красную книгу как вид, который находится на грани исчезновения. А значит, приобретать их в обычном порядке и просто держать в квартире нельзя.

- Дальневосточные лесные коты изъяты и сейчас содержатся в центре передержки, где для них созданы все необходимые условия, - уточняется в сообщении столичной прокуратуры. В отношении москвички проводится проверка.

Ранее KP.RU сообщил, что в одном из московских прудов нашли черепах, вид которых вот-вот попадет в Красную книгу столицы.