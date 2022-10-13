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Происшествия13 октября 2022 10:27

Рабочего насмерть придавило конструкциями на стройке офиса Сбера на Кутузовском проспекте в Москве

Еще двое его коллег получили травмы
Ирина РЕБРИКОВА
Двое человек получили травмы

Двое человек получили травмы

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧП произошло на стройплощадке будущего офиса Сбера на Кутузовском проспекте в Дорогомиловском районе столицы: рухнувшие конструкции раздавили одного рабочего и травмировали еще двоих, сообщают РИА Новости. Представители банка подтвердили агентству факт происшествия.

Пострадавшие - сотрудники подрядной организации. В настоящее время проводится расследование инцидента, говорится в сообщении.

Проверкой по факту произошедшего занимаются сотрудники Дорогомиловского межрайонного следственного отдела, уголовное дело пока не возбуждено. Следователи работают на месте происшествия.

- Опрашиваются очевидцы. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

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