Кристина Асмус пожаловалась на недостаток развлечений для детей в Москве

Кристина Асмус участвует в новом детском спектакле Театра имени Ермоловой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда «Интернов» и «Текста» Кристина Асмус в одной из соцсетей пожаловалась на то, что в Москве недостаточно развлечений для детей. А проблему выбора, куда пойти погулять с 8-летней дочерью Анастасией от Гарика Харламова актриса и вовсе назвала «вечной».

- Куда? Пойти? С детьми? Катастрофа. Очень мало всего для детей в Москве. Мы уже все облазили и посетили, но нам мало! - написала 34-летняя звезда Театра имени Ермоловой на своей странице.

Далее, впрочем, Кристина Асмус прорекламировала новый детский спектакль, который выпускает ее театр в октябре, отметив, что это первая постановка для детей за последние 12 лет.

Кристина Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году, а уже в январе 2014-го родилась их единственная дочь Анастасия. В 2020 году пара развелась, девочка осталась жить с мамой.

Как сообщал KP.RU ранее, еще недавно Кристину Асмус хотели судить за дискредитацию российской армии, но в итоге дело закрыли.