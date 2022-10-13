Кристина Асмус пожаловалась на недостаток развлечений для детей в Москве

Кристина Асмус участвует в новом детском спектакле Театра имени Ермоловой
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Звезда «Интернов» и «Текста» Кристина Асмус в одной из соцсетей пожаловалась на то, что в Москве недостаточно развлечений для детей. А проблему выбора, куда пойти погулять с 8-летней дочерью Анастасией от Гарика Харламова актриса и вовсе назвала «вечной».
- Куда? Пойти? С детьми? Катастрофа. Очень мало всего для детей в Москве. Мы уже все облазили и посетили, но нам мало! - написала 34-летняя звезда Театра имени Ермоловой на своей странице.
Далее, впрочем, Кристина Асмус прорекламировала новый детский спектакль, который выпускает ее театр в октябре, отметив, что это первая постановка для детей за последние 12 лет.
Кристина Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году, а уже в январе 2014-го родилась их единственная дочь Анастасия. В 2020 году пара развелась, девочка осталась жить с мамой.
Как сообщал KP.RU ранее, еще недавно Кристину Асмус хотели судить за дискредитацию российской армии, но в итоге дело закрыли.