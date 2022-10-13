В Москве от самостроя очистили 5,8 гектара общественного пространства

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы

Начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров сообщил о первых итогах этого года по демонтажу самостроя на общественных пространствах. Напомним, с 2013 года ведомство отслеживает незаконные постройки, проводит профилактику и прекращает возведение стихийных сооружений на начальном этапе.

«С начала года специалисты нашего ведомства выявили 2 898 объектов самовольного строительства, - сообщил Бобров. - Их площадь - 1 062 тысяч квадратных метров. На начальном этапе было пресечено свыше 50 фактов возведения самостроя».

По его словам, с января по сентябрь этого года полностью разобрали 1 931 незаконную постройку. Причем собственники самостоятельно снесли из них более половины.

«По итогам работы в городе освобождено 5,8 гектара территорий общего пользования, - уточнил глава ведомства. - На месте самостроя появляются детские и спортивные площадки, небольшие озелененные территории и скверы, места для отдыха и прогулок».

Среди самостроев больше всего насчитывается отдельных зданий и строений - 45 %. За ними идут пристройки, надстройки и мансарды - 35 %. Список завершают незаконные конструкции - 20 %. Часто такие сооружения занимают магазины, склады и производственные помещения, офисы, автосервисы, шиномонтажи и автомойки, общепит.

Параллельно сотрудники Госинспекции держат под контролем различные ветхие и аварийные строения. За этот год по инициативе ведомства реестр таких зданий пополнился 1432 новыми объектами. Это 70% от всех сооружений, обнаруженных в 2020 и 2021 году.

Как пояснил глава Госинспекции, в первую очередь специалисты занимаются профилактикой нарушений как с бизнесом, так и с обычными жителями. «Чтобы не допустить правонарушений и повысить правовую грамотность в имущественно-земельной сфере, мы регулярно проводим бесплатные семинары, вебинары, стратегические сессии и индивидуальные консультации на площадке нашего Информационно-консультационного центра, - отметил Бобров. - Мы планируем и дальше наращивать темпы профилактической и информационно-консультационной работы».