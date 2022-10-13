Семьи мобилизованных могут обратиться за соцпомощью в семи флагманских офисах "Мои документы"

Ресурсы семи флагманских офисов "Мои документы" направили на соцпомощь семьям мобилизованных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Список адресов, по которым семьи мобилизованных жителей Москвы могут подать заявления на получение единовременной социальной помощи, значительно расширили. Теперь сделать это можно не только в центре поддержки, но и в семи флагманских отделениях «Мои документы». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Офисы работают ежедневно, без перерывов, с 10:00 до 22:00. Уточняется, что подать заявления могут только ближайшие родственники мобилизованного гражданина, а именно - законная супруга или родители. При обращении в офис вам понадобятся паспорт, подтверждающий родство с призывником, документ, удостоверяющий личность, а также реквизиты банковского счёта.

Адреса, по которым можно обратиться за соцвыплатами:

- ТРЦ «Город», Рязанский проспект, дом 2, корпус 3;

- ТРЦ «Калейдоскоп», Сходненская улица, дом 56;

- ТРЦ «Метрополис», Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8;

- ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская набережная, дом 2;

- ТРЦ «Щелковский», Щелковское шоссе, дом 75;

- ТРЦ «Спектр», Новоясеневский проспект, дом 1;

- ТРЦ Columbus, Кировоградская улица, дом 13а.

Для получения полного комплекса мер поддержки в столице без выходных с 09:00 до 20:00 работает центр поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве помощь семьям военнослужащих, участвующих в СВО, будет оказываться адресно и в максимально ускоренном режиме.