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Общество13 октября 2022 12:34

Семьи мобилизованных могут обратиться за соцпомощью в семи флагманских офисах "Мои документы"

В них можно быстро подать заявление на единовременную социальную помощь
Сергей КУДРИН
Ресурсы семи флагманских офисов "Мои документы" направили на соцпомощь семьям мобилизованных

Ресурсы семи флагманских офисов "Мои документы" направили на соцпомощь семьям мобилизованных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Список адресов, по которым семьи мобилизованных жителей Москвы могут подать заявления на получение единовременной социальной помощи, значительно расширили. Теперь сделать это можно не только в центре поддержки, но и в семи флагманских отделениях «Мои документы». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Офисы работают ежедневно, без перерывов, с 10:00 до 22:00. Уточняется, что подать заявления могут только ближайшие родственники мобилизованного гражданина, а именно - законная супруга или родители. При обращении в офис вам понадобятся паспорт, подтверждающий родство с призывником, документ, удостоверяющий личность, а также реквизиты банковского счёта.

Адреса, по которым можно обратиться за соцвыплатами:

- ТРЦ «Город», Рязанский проспект, дом 2, корпус 3;

- ТРЦ «Калейдоскоп», Сходненская улица, дом 56;

- ТРЦ «Метрополис», Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8;

- ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская набережная, дом 2;

- ТРЦ «Щелковский», Щелковское шоссе, дом 75;

- ТРЦ «Спектр», Новоясеневский проспект, дом 1;

- ТРЦ Columbus, Кировоградская улица, дом 13а.

Для получения полного комплекса мер поддержки в столице без выходных с 09:00 до 20:00 работает центр поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве помощь семьям военнослужащих, участвующих в СВО, будет оказываться адресно и в максимально ускоренном режиме.