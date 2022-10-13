Пожилого москвича задержали за ложное сообщение об опасном предмете в общественном транспорте

Подозреваемого на время расследования оставили под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На юге Москвы полиция задержала 61-летнего ранее судимого жителя столицы, которого подозревают в ложном сообщении об опасном предмете в общественном транспорте в районе Бирюлево Восточное, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

- Поступило сообщение о готовящемся противоправном деянии в общественном транспорте. На место оперативно были направлены полицейские и экстренные службы. В ходе проведения проверки опасные предметы не обнаружены, - говорится в сообщении.

После этого полиция занялась выяснением личности и местонахождения «шутника». Вскоре подозреваемого задержали. По статье УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования дела подозреваемого арестовывать не стали, оставив под подпиской о невыезде.

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