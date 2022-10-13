Карликовая бегемотиха Ксюша заселилась в новый домик с бассейном в Московском зоопарке

Для Ксюши соорудили новый зимний домик с теплыми полами и бассейном Фото: принтскрин видео.

Карликовый бегемот Ксюша из Московского зоопарка празднует новоселье. Для нее соорудили новый домик с теплыми полами и бассейном, предназначенный для зимовки. Об этом сообщается в Телеграм-канале зоосада.

В большом и относительно глубоком бассейне с пологими склонами Ксюша сможет свободно плавать и нырять. А чтобы не поскользнуться, полы в вольере сделали полимерными и немного шершавыми. Благодаря их подогреву до +36...+37 градусов Ксюша никогда не обморозит лапки.

Для того, чтобы Ксюше было интересно добывать корм, в домике соорудили подвесы из веток. К следующему лету планируется открытие уличной части территории бегемота – там будет второй бассейн и обширный выгул.

Сотрудники зоопарка также позаботились о психологическом состоянии животного. Поэтому на территории для него также соорудили специальную нору. Там Ксюша сможет уединяться по настроению. Нора также может служить местом проведения тренингов и ветеринарного осмотра.

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