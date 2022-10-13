Жителя Москвы арестовали на 15 суток за прослушивание гимна Украины в машине

Нарушителя не только арестовали, но и оштрафовали Фото: "КП" Архив

Пресненский суд Москвы наказал арестом на 15 суток и штрафом в размере 50 тысяч рублей жителя столицы, который на высокой громкости слушал в собственном автомобиле гимн Украины, сообщает источник KP.RU в правоохранительных органах. У автомобиля были опущены стекла, так что музыка была слышна и за пределами салона.

Кроме того, на самом автомобиле был закреплен флаг Украины. Такое поведение не понравилось патрульным. Они остановили автомобиль. Как разворачивалось общение с правоохранителями, неизвестно, однако закончилось оно административным производством не только по статье о дискредитации ВС РФ, но и по статье о неповиновении полицейскому. Ближайшие дни задержанный проведет под арестом.

Ранее по статье о дискредитации обвиняли и актрису Кристину Асмус. Однако, как сообщал KP.RU, ее адвокат смог добиться закрытия административного дела в суде, ни на одного из заседаний которого звезда не пришла.