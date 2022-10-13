Стало известно, какие станции метро построят в Москве до 2025 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичные власти утвердили Адресную инвестиционную программу (АИП) города на 2023 - 2025 годы. В ней запланировано строительство и открытие более 750 различных сооружений, в том числе и домов по программе реновации. Среди главных строек в АИП - метро и дороги. До конца 2025 года в столице появится 18 новых станций, 2 электродепо и 38,9 километра линий подземки. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев назвал эти станции и линии. В списке:

- участок Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внуково» – 2 станции («Пыхтино», «Внуково»);

- участок Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до «Физтеха» – 3 станции («Яхромская», «Лианозово» и «Физтех»);

- участок Сокольнической линии «Коммунарка» – «Потапово» – 1 станция;

- Троицкая линия от «ЗИЛа» до «Коммунарки» - 11 станций («ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка»);

- Кольцевая линия - 1 станция («Суворовская»);

- электродепо «Саларьево»;

- электродепо «Южное» (Братеево-2).

«В скором времени планируется в полном объеме завершить работы по возведению Большой кольцевой линии, - отметил заммэра. - Уже сегодня ведутся работы по другим, радиальным веткам метро. Помимо этого, начнется строительство Рублево-Архангельской и Бирюлёвской линий».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ближайшие три года в столице построят 216 километров дорог, 72 моста, путепровода и эстакады, а также почти 50 пешеходных переходов. Такие планы утверждены в Адресной инвестиционной программе (АИП) города до 2025 года.

«До конца 2023 года планируется завершить один из самых масштабных проектов по развитию улично-дорожной сети – Московский скоростной диаметр, - сказал Андрей Бочкарев. - По масштабам и значимости его можно сопоставить с ТТК и МКАД».

По его словам, в скором времени также появится стратегия дальнейшего развития дорожной сети города. Разработка этого документа уже началась.